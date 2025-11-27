Tuttosport.com
BSOP Millions, clamoroso al tavolo finale. Scintille Kabrhel-Bruschi: “Cerca di segnare le carte”

Episodio davvero incredibile al WTC Sheraton di San Paolo in Brasile: gravi accuse al giocatore ceco, eliminato poi proprio dal brasiliano
2 min
BSOP Millions, clamoroso al tavolo finale. Scintille Kabrhel-Bruschi: “Cerca di segnare le carte”© .

Il tavolo finale televisivo del BSOP Millions Super High Roller al WTC Sheraton di San Paolo in Brasile è stato caratterizzato da un clamoroso episodio con protagonista Martin Kabrhel, accusato gravemente dal pro brasiliano Renan Bruschi. Il torneo dal buy-in di 500.000 reais brasiliani (poco più di 80.000 euro) è stato addirittura fermato per alcune indagini dell’organizzazione in merito alla discussione molto tesa tra i due giocatori.

Kabrhel accusato e poi eliminato

Bruschi ha accusato Kabrhel di segnare le carte e di fare soft play con un giocatore al tavolo, il connazionale e amico Zdenek Zizka. Kabrhel ha rigettato le accuse e ha replicato: ”Stavi giocando bene, ma è una vergogna, dovresti alzarti e andartene”. Il brasiliano ha poi risposto duramente: “La vergogna è che ti facciano venire in Brasile a giocare. Sei fortunato ad aver beccato un nuovo Renan, cinque anni fa non so come sarebbe andata a finire”. Il gioco è stato sospeso per circa mezz’ora per permettere all’organizzazione di effettuare le verifiche opportune ed è ripreso con un nulla di fatto: non c'erano prove del presunto comportamento illecito del ceco. A 4 left, con la tensione alle stelle, si sono sfidati proprio Bruschi (JJ) e Kabrhel (99) in all in: il 9 al flop ha illuso il ceco, il J al turn ha fatto esultare il brasiliano. 

Tutte le news di Poker Sportivo

