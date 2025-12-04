Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Iniziato l’EPT Praga 2025: Camosci ok nel Mystery Bounty

Il player azzurro subito protagonista nei primi giorni della tappa al King's Casino
1 min
Iniziato l’EPT Praga 2025: Camosci ok nel Mystery Bounty © .

La tappa dell’European Poker Tour 2025 a Praga è iniziata e tra i primi tornei, come ogni inizio festival EPT, c’è il Mystery Bounty da 10.200€ di buy-in. In 27 giocatori si sono presentati al day 1 e in 12 sono riusciti a qualificarsi al day 2: tra questi c’è anche l’azzurro Enrico Camosci, in quinta posizione, e subito protagonista al King's Casino presso l'Hilton Prague. Eliminato, invece, l’altro italiano Candido Cappiello. Il day 1 si è concluso con il ceco Binar nettamente al comando. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS