Iniziato l’EPT Praga 2025: Camosci ok nel Mystery Bounty © .

La tappa dell’European Poker Tour 2025 a Praga è iniziata e tra i primi tornei, come ogni inizio festival EPT, c’è il Mystery Bounty da 10.200€ di buy-in. In 27 giocatori si sono presentati al day 1 e in 12 sono riusciti a qualificarsi al day 2: tra questi c’è anche l’azzurro Enrico Camosci, in quinta posizione, e subito protagonista al King's Casino presso l'Hilton Prague. Eliminato, invece, l’altro italiano Candido Cappiello. Il day 1 si è concluso con il ceco Binar nettamente al comando.