Italia show all’EPT Praga 2025: tris di picche in un giorno. Segui la diretta streaming © .

La tappa di Praga dell’European Poker Tour 2025 entra nella storia del poker italiano, che ha raggiunto già quota sei picche nei primi giorni del festival: non erano mai arrivate così tante vittorie azzurre in una sola tappa. La giornata di martedì 9 dicembre è stata caratterizzata da una clamorosa tripletta italiana: Youness Barakat ha vinto l'Event #34, un PL Omaha High Roller da 25.000€ e 29 iscritti; Enrico Camosci ha trionfato all'Event #40, un 25.000€ NLHE (solo 5 partecipanti); Dario Quattrucci è arrivato primo nell’Event #35, ‘1.100€ Big Bet Mix’ con 52 iscritti. Una clamorosa tripletta in un giorno solo, ed è storia per l’Italia del poker che non aveva mai vinto sei picche in una sola tappa. E ancora mancano cinque giorni…
La diretta streaming del Main Event
Da oggi è possibile seguire l’EPT Praga Main Event 2025 in diretta streaming. Seguilo in tempo reale sul nostro sito. Ecco il programma delle dirette live fino alla conclusione del Main Event.
Mercoledi 10 Dicembre
12:30 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 2
Giovedi 11 Dicembre
12:30 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 3
Venerdi 12 Dicembre
12:30 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 4
Sabato 13 Dicembre
12:30 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 5
Domenica 14 Dicembre
13:00 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – FINAL TABLE
