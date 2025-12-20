WSOP Europe 2026, 15 bracciali in palio: il programma ufficiale e le novità

Le World Series Of Poker hanno annunciato il programma ufficiale delle WSOP Europe 2026 con un comunicato stampa. Si giocheranno all'Hilton di Praga e non più a Rozvadov. Saranno assegnati 15 bracciali dal 31 marzo al 12 aprile. Il buy-in del Main Event passa da 10.350€ a 5.300€ e avrà un montepremi garantito di dieci milioni di euro.
Le parole di Ty Stewart
"Siamo entusiasti di dare il via al 2026 con una nuova e audace vision per le World Series Of Poker. Unendo le nostre tre serie live di punta in una unica competizione per il premio del Player Of The Year da un milione, offriremo ai giocatori una vera stagione globale per dare la caccia alla storia. A partire da un montepremi garantito mostruoso a Praga, proseguendo con il ritorno estivo a Las Vegas e con il culmine delle WSOP Paradise, ci impegniamo a offrire il miglior rapporto qualità prezzo e i più importanti palcoscenici del mondo” sono le parole dello Chief Executive Officer delle WSOP Ty Stewart.
Il programma completo delle WSOP 2026
31 marzo – #1 The Opener Nlh Mystery Bounty (€1.000)
31 marzo – #2 Plo Mixed (€3.000)
2 aprile – #3 Colossus Nlh (€500)
3 aprile – #4 Plossus Bounty Plo (€500)
3 aprile – #5 Main Event Nlh European Championship (€5.300 – $10M Gtd)
5 aprile – #6 Nlh Super Turbo Bounty (€2.000)
6 aprile – #7 Monster Stack Nlh (€1.500)
6 aprile – #8 Plo European Championship (€5.300)
7 aprile – #9 Rounder Cup Nlh (€2.500)
8 aprile – #10 Nlh Freezeout (€800)
8 aprile – #11 High Roller 8-Max Nlh (€10.400)
9 aprile – #12 European Circuit Championship Nlh (€1.500 – €1.5M GTD)
10 aprile – #13 GGMillion$ High Roller Nlh (€25.000)
11 aprile – #14 Plo Double Board Bomb Pot (€1.000)
12 aprile – #15 The Closer Nlh Turbo Bounty (€2.000)