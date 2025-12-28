Player Of The Year italiano 2025, vince Ruggeri: ecco la classifica © .

Umberto Ruggeri è il Player Of The Year italiano del 2025. Il player romano batte tutti e chiude al primo posto della speciale classifica annuale dei giocatori azzurri. Nel 2025 Ruggeri ha ottenuto 24 in the money per un introito complessivo di 1.112.134$. Secondo posto per Claudio Di Giacomo a meno di tre punti di distanza. Ecco le prime dieci posizioni della classifica:
1 Umberto Ruggeri 2.904,01 punti
2 Claudio Di Giacomo 2.901,95 punti
3 Mustapha Kanit 2.817,12 punti
4 Youness Barakat 2.628,48 punti
5 Dario “Ryu” Alioto 2.502,89 punti
6 Mario Colavita 2.340,55 punti
7 Lulei Hu 2.270,54 punti
8 Gaspare Sposato 2.098,11 punti
9 Alessandro Pichierri 1.966,32 punti
10 Calogero Morreale 1.959,15 punti