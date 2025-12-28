Tuttosport.com
Player Of The Year italiano 2025, vince Ruggeri: ecco la classifica

Trionfa il romano, che ha ottenuto 24 in the money. Secondo posto per Di Giacomo
1 min
Player Of The Year italiano 2025, vince Ruggeri: ecco la classifica © .

Umberto Ruggeri è il Player Of The Year italiano del 2025. Il player romano batte tutti e chiude al primo posto della speciale classifica annuale dei giocatori azzurri. Nel 2025 Ruggeri ha ottenuto 24 in the money per un introito complessivo di 1.112.134$. Secondo posto per Claudio Di Giacomo a meno di tre punti di distanza. Ecco le prime dieci posizioni della classifica: 

1 Umberto Ruggeri 2.904,01 punti

2 Claudio Di Giacomo 2.901,95 punti

3 Mustapha Kanit 2.817,12 punti

4 Youness Barakat 2.628,48 punti

5 Dario “Ryu” Alioto 2.502,89 punti

6 Mario Colavita 2.340,55 punti

7 Lulei Hu 2.270,54 punti

8 Gaspare Sposato 2.098,11 punti

9 Alessandro Pichierri 1.966,32 punti

10 Calogero Morreale 1.959,15 punti

Tutte le news di Poker Sportivo

