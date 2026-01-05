PokerStars Open Campione: 23 eventi in programma, le date da segnare

La nuova stagione del PokerStars Open è pronta a iniziare: si parte dal Casinò di Campione. “Lo scorso anno, più di 2.400 persone hanno preso parte al PokerStars Open Campione, battendosi per un montepremi totale di oltre €2,3 milioni. Quest'anno puntiamo ad aumentare ulteriormente queste cifre, con più partecipanti, montepremi più ricchi e azione ancora più avvincente ai tavoli” si legge sul sito ufficiale dell’evento. Il programma ufficiale prevede 23 eventi. Il festival inizierà il 23 gennaio e terminerà il 1° febbraio 2026.