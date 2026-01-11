WSOP Circuit: al final table dell’HR cinque italiani, ma trionfa Nica © .

Il WSOP Circuit in corso a Rozvadov continua a regalare grandi emozioni. L’atteso Main Event è iniziato mentre l’High Roller si è concluso con il trionfo del player rumeno Cosmin-Ionut Nica. Al tavolo finale c’erano ben cinque azzurri, che non sono però riusciti a conquistare il ring. Il migliore degli azzurri è stato Christopher Campisano, che ha chiuso al terzo posto (da quasi 30mila euro). Quarto Fabio Peluso e quinto Fabio Giamberardini. Al final table dell’HR c’erano anche Daniele Trippi (settimo) e Daniele Sacchi (ottavo).

