WSOP Circuit, Georgios Vrakas vince l’anello nel Main Event

Il festival si è chiuso con il trionfo del greco nel torneo più importante. Terzo posto per Lenzi nel Bounty Hunter
WSOP Circuit, Georgios Vrakas vince l'anello nel Main Event
Il festival WSOP Circuit di Rozvadov si è concluso giorni fa con il trionfo di Georgios Vrakas nel Main Event. Il player greco ha battuto all'heads up finale il messicano Casillas e ha portato a casa l’anello più importante, oltre ad un primo premio da €164.000. Ring sfiorato, invece, da Federico Lenzi nel Bounty Hunter: l’azzurro, capace di raggiungere tre tavoli finali su tre eventi giocati, è arrivato terzo, con lo sloveno Zupec che ha battuto il tedesco Ashelm nel testa a testa finale.

