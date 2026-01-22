Como-Torino, PokerStarsNews match sponsor della partita© .

PokerStarsNews.it sarà match sponsor della gara tra Como 1907 e FC Torino , in programma sabato 24 gennaio alle ore 15:00 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia, valida per la 22ª giornata del Campionato Serie A Enilive . In qualità di Official Sleeve Partner del Como 1907 e Match Sponsor dell’evento, PokerStarsNews accompagnerà il match con una serie di iniziative dedicate ai tifosi, pensate per coinvolgere il pubblico prima, durante e dopo la partita.

Iniziative speciali per i tifosi

Per i tifosi presenti allo stadio sarà possibile mettersi alla prova in sfide 1 contro 1 su postazioni di Blade Spot, un gioco interattivo che testa riflessi, velocità di reazione e precisione. Nel corso della giornata, inoltre, saranno proposte ulteriori attività di intrattenimento ideate per coinvolgere il pubblico e rendere l’atmosfera allo stadio ancora più dinamica e partecipativa. Per l’occasione, lo stadio “Giuseppe Sinigaglia” sarà inoltre personalizzato con una scenografia firmata “PokerStarsNews”, pensata per celebrare la passione per lo sport e l’intrattenimento. Con queste iniziative, PokerStarsNews conferma il proprio impegno nel creare esperienze ad alto valore aggiunto per la comunità dei tifosi del Como e per tutti gli appassionati di sport. La partnership con il Como 1907 si conferma un asset strategico per rafforzare il legame con il territorio comasco e valorizzarne le eccellenze.