Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dario Sammartino, nuova partnership: dettagli e comunicato ufficiale

Il giocatore napoletano, punto di riferimento del poker italiano, entra nel roster dei talent di PokerStarsNews
2 min
Dario Sammartino, nuova partnership: dettagli e comunicato ufficiale© .

Nuova partnership per Dario Sammartino. Il celebre giocatore napoletano di poker sportivo entra nel roster dei talent di PokerStarsNews. "PokerStarsNews.it annuncia la nuova partnership con il celebre giocatore di poker sportivo Dario Sammartino. Dario entra a far parte del progetto editoriale di PokerStarsNews, rafforzandone ulteriormente autorevolezza e legame con la community. Grazie a una consolidata esperienza e a una profonda conoscenza del poker sportivo, Sammartino offrirà alla community di PokerStarsNews contenuti esclusivi e analisi di approfondimento, supportando il progetto editoriale – già iniziato con la video-serie “Dario Sammartino alle WSOP” – attraverso attivazioni dedicate e la partecipazione a eventi live selezionati" si legge nel comunicato.

"Punto di riferimento del poker sportivo italiano"

"Nato nel 1987 a Napoli, Dario Sammartino si è affermato ai vertici del poker live, diventando protagonista nei più prestigiosi high roller internazionali e del circuito EPT. Nel 2019 ha sfiorato il titolo mondiale con il secondo posto al Main Event delle World Series of Poker, per poi coronare il sogno del braccialetto delle WSOP nel 2024. Ai vertici della all-time money list italiana, è apprezzato per il suo stile elegante e la solida tecnica e rappresenta da anni un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori del poker sportivo italiano" aggiunge la nota di PokerStarsNews.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS