PS Open Campione 2026: trionfi di Theodoridis e Tascone© .

Il PokerStars Open Campione 2026 ha iniziato subito a regalare grandi emozioni. Con giocatori azzurri che sono riusciti a farsi notare e a vincere qualche picchetta. Come Salvatore Tascone che ha vinto l’Evento 8, un “NLH Knockout” da 220€ di buy-in, battendo in heads up Carmelo Vasta dopo un tavolo finale con sei italiani, che hanno preso i primi sei posti.
PokerStars Open Campione 2026: le date e i tornei principali
Vincono anche Cuscito e Theodoridis
Picchetta anche per Vito Cuscito, che ha vinto l'Event #6, un 220€ NLHE da 85 iscrizioni, dopo un deal a sei left. L’evento Warm Up, da 275€ di buy-in e 219 partecipanti, invece ha visto il trionfo di Aris Theodoridis, che ha sconfitto in heads up il tedesco Dencker.