Main Event PokerStars Open Campione: segui la diretta streaming

Il torneo più importante entra nella fase decisiva: seguilo in tempo reale sul nostro sito
1 min
Main Event PokerStars Open Campione: segui la diretta streaming © .

Il PokerStars Open 2026 a Campione prosegue e nella giornata di domenica 1 febbraio è in programma la fase decisiva del Main Event, che ha registrato numeri da record: 1.582 paganti (superato il primato di 1.423 della scorsa edizione) con un prizepool da 1.518.720€. 

Segui il Main Event LIVE sul nostro sito

Diretta streaming Main Event PokerStars Open Campione

Il Day4 promette grandi emozioni ed è possibile seguirlo in diretta streaming con commento in italiano fino alla proclamazione del nuovo campione del Main Event. Seguilo LIVE sul nostro sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

