Main Event PokerStars Open Campione: delusione azzurra, vince Nuhiu

Trionfa lo svizzero, nonostante la presenza massiccia di italiani al final day. Petruzziello secondo
1 min
Main Event PokerStars Open Campione: delusione azzurra, vince Nuhiu © .
Il Main Event del PokerStars Open Campione si è concluso con la vittoria dello svizzero Elvir Nuhiu. Ancora una volta, nonostante una buona presenza al final day (11 su 15), i giocatori italiani non sono riusciti a portare a casa il trionfo nel torneo più importante. Al tavolo finale erano presenti ben 6 azzurri ma, alla fine, a vincere è stato Nuhiu battendo in heads up Vincenzo Petruzziello, secondo, dopo un deal a tre con il francese Christian Stantchev. Quarto posto per Eduard Fondos e quinta posizione per Michele Brandes.

Tutte le news di Poker Sportivo

