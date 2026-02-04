Tuttosport.com
PokerStars Open Campione 2026, trionfo azzurro all’ultimo torneo

Chiusura del festival con picca italiana grazie al successo di Matteo Pedrali nel Last Chance Deep Stack
1 min
Il PokerStars Open 2026 a Campione è terminato dopo giornate e tornei che hanno regalato grandi emozioni. Per i giocatori italiani è stato un festival di alti e bassi, tra le vittorie dei nostri player, come quella di Salvatore Tascone nel “NLH Knockout”, e la delusione azzurra nel Main Event. L’ultimo torneo dell’evento, però, ha regalato una gioia all’Italia del poker: il trionfo di Matteo Pedrali nel Last Chance Deep Stack, torneo No Limit Hold'em da 550€ con un field da 101 entries. L’azzurro ha conquistato la picca dopo deal alla pari con l'israeliano Ezra.

Tutte le news di Poker Sportivo

