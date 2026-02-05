Tuttosport.com
Denis show al PS Open Campione: a premio al Main Event. C'era anche Cerci

L'ex attaccante del Napoli protagonista nel torneo più importante. E non era l'unico ex calciatore di Serie A...
1 min
Denis show al PS Open Campione: a premio al Main Event. C'era anche Cerci© .

Il PokerStars Open Campione 2026 è terminato qualche giorno fa, regalando anche una picca all’Italia del poker proprio nell’ultimo torneo. Il festival ha riscosso grande successo e regalato grandi emozioni. Inoltre, è stato caratterizzato dalla partecipazione speciale di ex calciatori di Serie A come German Denis, Alessio Cerci e Ciccio Caputo.

Denis a premio al Main Event

Cerci, ex attaccante di Roma e Torino, è riuscito addirittura a vincere uno Spin & Go mentre l’argentino ex Napoli, al suo primo torneo live, è stato protagonista di un’ottima prestazione al Main Event, il torneo più importante, chiudendo in 174esima posizione e andando a premio. 

Tutte le news di Poker Sportivo

