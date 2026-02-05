Denis show al PS Open Campione: a premio al Main Event. C'era anche Cerci© .

Il PokerStars Open Campione 2026 è terminato qualche giorno fa, regalando anche una picca all’Italia del poker proprio nell’ultimo torneo. Il festival ha riscosso grande successo e regalato grandi emozioni. Inoltre, è stato caratterizzato dalla partecipazione speciale di ex calciatori di Serie A come German Denis, Alessio Cerci e Ciccio Caputo.