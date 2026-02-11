Tuttosport.com
EPT Paris 2026, ci siamo: i tornei più importanti e le date

Sale l'attesa per la tappa parigina dell'European Poker Tour presso le Palais des Congrès
2 min
EPT Paris 2026, ci siamo: i tornei più importanti e le date© Sito Pokerstarslive

Ormai ci siamo. Manca sempre meno alla prima tappa dell’European Poker Tour 2026, pronto a sbarcare a Parigi. L’EPT “fa il suo grande ritorno in una delle sue sedi storiche più emblematiche, il cuore di Parigi. Mentre le carte vengono distribuite, quest'anno aspettati un'azione di gioco più sorprendente, più audace e più elettrizzante che mai. Dopotutto, non ci si annoia mai durante l'EPT Paris, soprattutto quando la posta in gioco è davvero alta” si legge sul sito ufficiale. 

EPT 2026, le tappe ufficiali

EPT Praga 2026, date e sede dell’evento

La tappa EPT a Parigi è in programma dal 18 febbraio al 1° marzo 2026 presso le Palais des Congrès, “una sede di classe mondiale situata nel centro della capitale francese, caratterizzata da ampi spazi, più tavoli e un'azione di gioco epica. L'élite del poker dal vivo troverà qui il luogo ideale per celebrare un evento unico”.

I tornei più importanti

PokerStars Open

PokerStars Open Main Event: dal 18 al 23 febbraio - €1.650

PokerStars Open Cup: dal 21 al 22 febbraio - €825

PokerStars Open High Roller: dal 22 al 24 febbraio - €2.700

EPT

Super High Roller EPT: dal 22 al 24 febbraio - €100.000

Main Event EPT: dal 23 febbraio al 1° marzo - €5.300

Mystery Bounty EPT: dal 25 al 27 febbraio - €3.250

High Roller EPT: dal 27 febbraio al 1° marzo - €10.300

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

