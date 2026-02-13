Tuttosport.com
European Poker Tour 2026, c’è anche Barcellona: ecco le date

Il calendario si amplia: quando si gioca in Spagna e i tornei più importanti
1 min
European Poker Tour 2026, c’è anche Barcellona: ecco le date © .

Il calendario dell’European Poker Tour 2026 inizia a diventare più completo. L’organizzazione ha annunciato l’evento a Barcellona, una tappa storica per l’EPT. Mentre sale l’attesa per il festival a Parigi, gli amanti del poker live ricevono una grande notizia: anche quest’anno l’EPT farà tappa a Barcellona, nel celebre casinò della città spagnola. Si giocherà dal 16 al 29 agosto e sarà il terzo evento dopo Parigi e Montecarlo

I tornei più importanti e le date dell’EPT Barcellona

POKERSTARS OPEN

PokerStars Open Main Event: 16-22 agosto 16-22 - €1,650 

PokerStars Cup: 20-21 agosto - €825 

PokerStars Open High Roller: 21-23 agosto - €2,700

EPT

EPT Super High Roller: 21-23 agosto - €100,000 

EPT Main Event: 22-29 agosto - €5,300 

EPT Mystery Bounty: 25-27 agosto - €3,250 

EPT High Roller: 27-29 agosto - €10,300

