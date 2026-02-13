European Poker Tour 2026, c’è anche Barcellona: ecco le date © .

Il calendario dell’European Poker Tour 2026 inizia a diventare più completo. L’organizzazione ha annunciato l’evento a Barcellona, una tappa storica per l’EPT. Mentre sale l’attesa per il festival a Parigi, gli amanti del poker live ricevono una grande notizia: anche quest’anno l’EPT farà tappa a Barcellona, nel celebre casinò della città spagnola. Si giocherà dal 16 al 29 agosto e sarà il terzo evento dopo Parigi e Montecarlo.