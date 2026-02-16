Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

WPT Player of the Year, trionfo a sorpresa: il migliore è un ex calciatore

Un ex giocatore di calcio si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento del mondo del poker
1 min
WPT Player of the Year, trionfo a sorpresa: il migliore è un ex calciatore© Redazione

Sono tanti i calciatori, ex e attuali, che si divertono a giocare a poker: da Ronaldo a Piqué e Neymar. Uno in particolare, però, è riuscito clamorosamente a conquistare un riconoscimento molto prestigioso nel mondo pokerista. Si tratta di Harvey Castro, che è il nuovo WPT Player of the Year per la Stagione 23 (miglior giocatore dell’anno sul circuito). Il 23enne player statunitense, ex giocatore di calcio universitario alla Southern Methodist University, è riuscito a trionfare chiudendo la stagione con 1.850 punti nel ranking POY e con 411.320 dollari di vincite complessive. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS