WPT Player of the Year, trionfo a sorpresa: il migliore è un ex calciatore

Sono tanti i calciatori, ex e attuali, che si divertono a giocare a poker: da Ronaldo a Piqué e Neymar. Uno in particolare, però, è riuscito clamorosamente a conquistare un riconoscimento molto prestigioso nel mondo pokerista. Si tratta di Harvey Castro, che è il nuovo WPT Player of the Year per la Stagione 23 (miglior giocatore dell’anno sul circuito). Il 23enne player statunitense, ex giocatore di calcio universitario alla Southern Methodist University, è riuscito a trionfare chiudendo la stagione con 1.850 punti nel ranking POY e con 411.320 dollari di vincite complessive.