Gioia azzurra all’ISOP Campione: Corinaldesi vince il Main Event

Il giocatore italiano chiude primo dopo un deal alla pari con Alessio Astone nell’heads up finale
1 min
Gioia azzurra all’ISOP Campione: Corinaldesi vince il Main Event © Redazione
Lo stage 3 dell'ISOP Campione Main Event si chiude con la vittoria di un player italiano. Dopo i successi stranieri che hanno caratterizzato le prime due tappe, a trionfare è un giocatore azzurro: si tratta di Andrea Corinaldesi, che incassa una prima moneta da 33.300€. L’Italiano ha vinto il torneo dopo un deal alla pari con Alessio Astone nell’heads up finale ed è entrato nell'albo d'oro di questa ISOP Season 2025/26 dopo Friedrich Raz e Florin Bilan.

