Main Event EPT Parigi, si gioca il Day 2: seguilo in diretta streaming © .

All’EPT Parigi 2026 si inizia a fare sul serio. Il Main Event, il torneo più importante del festival, arriva al Day 2 con diversi giocatori italiani in corsa: il tavolo finale è n programma domenica 1 marzo. Il Main Event dell’EPT 2026 è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano di Giada Fang, Pier Fabretti e Alberto Russo. L’inizio dello streaming è previsto alle ore 12:30 di mercoledì 25 febbraio.