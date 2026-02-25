Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Main Event EPT Parigi, si gioca il Day 2: seguilo in diretta streaming

Si inizia a fare sul serio nelle capitale francese. Sul nostro sito è possibile seguire il torneo più importante in tempo reale con commento in italiano
2 min
Main Event EPT Parigi, si gioca il Day 2: seguilo in diretta streaming © .

All’EPT Parigi 2026 si inizia a fare sul serio. Il Main Event, il torneo più importante del festival, arriva al Day 2 con diversi giocatori italiani in corsa: il tavolo finale è n programma domenica 1 marzo. Il Main Event dell’EPT 2026 è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano di Giada Fang, Pier Fabretti e Alberto Russo. L’inizio dello streaming è previsto alle ore 12:30 di mercoledì 25 febbraio. 

Segui il Main Event LIVE sul nostro sito

EPT Parigi Main Event, il programma delle dirette streaming 

Mercoledì 25 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 2

Giovedì 26 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 3

Venerdì 27 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 28 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 1 Marzo

13:00 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Parigi, date e tornei più importanti

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS