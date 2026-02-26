Tuttosport.com
Prima picca italiana all’EPT Parigi. Segui il Main Event in tempo reale

Danilo Donnini trionfa nell'Event #28. Sul nostro sito è disponibile la diretta streaming del torneo più importante
2 min
Prima picca italiana all’EPT Parigi. Segui il Main Event in tempo reale © .

Finalmente è arrivata la prima picca italiana nella tappa di Parigi dell’European Poker Tour 2026. Danilo Donnini ha conquistato l'Event #28, un 2.100€ NLHE Single-day, vincendo un field di 229 iscritti e battendo in heads-up lo spagnolo Vicente Delgado: per l’italiano la picca e un premio da 92.860€. Intanto, va avanti il Main Event, il torneo più importante del festival, che arriva al Day 3 ed è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano di Giada Fang, Pier Fabretti e Alberto Russo.

Segui il Main Event LIVE sul nostro sito

EPT Parigi Main Event, il programma delle dirette streaming 

Giovedì 26 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 3

Venerdì 27 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 28 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 1 Marzo

13:00 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Parigi, date e tornei più importanti

Tutte le news di Poker Sportivo

