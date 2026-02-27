Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Main Event EPT Parigi, anche due azzurri al Day4: il torneo in tempo reale

L’evento più importante del festival entra in una fase cruciale, si riparte con il portoghese Abreu al comando. Segui la diretta streaming
2 min
Main Event EPT Parigi, anche due azzurri al Day4: il torneo in tempo reale © .

Il Main Event dell’European Poker Tour 2026 a Parigi entra in una fase cruciale. Il torneo più importante del festival arriva al Day 4: sono rimasti 49 giocatori, tra cui due azzurri ancora in corsa. Si tratta di Enrico Coppola e Mario Colavita. Al comando del Main Event, al momento dell’inizio della giornata, c’è il portoghese Jorge Abreu con 150 BB. Il Day 4 del torneo è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano a partire dalle 12.30.

Segui il Main Event LIVE sul nostro sito

EPT Parigi Main Event, il programma delle dirette streaming 

Venerdì 27 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 28 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 1 Marzo

13:00 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Parigi, date e tornei più importanti

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS