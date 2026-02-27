Main Event EPT Parigi, anche due azzurri al Day4: il torneo in tempo reale © .

Il Main Event dell’European Poker Tour 2026 a Parigi entra in una fase cruciale. Il torneo più importante del festival arriva al Day 4: sono rimasti 49 giocatori, tra cui due azzurri ancora in corsa. Si tratta di Enrico Coppola e Mario Colavita. Al comando del Main Event, al momento dell’inizio della giornata, c’è il portoghese Jorge Abreu con 150 BB. Il Day 4 del torneo è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano a partire dalle 12.30.