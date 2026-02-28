EPT Parigi, Main Event al Day5: seguilo in diretta streaming© .

Il Main Event dell’European Poker Tour di Parigi arriva al Day5, che parte con 16 player left e l’ucraino Nazar Buhaiov al comando. I giocatori rimasti si affrontano per arrivare al tavolo finale: tra questi c’è un italiano, Enrico Coppola, che partirà dalla decima posizione. Mario Colavita, l’altro azzurro che si era qualificato al Day4, non è andato oltre il 40° posto e ha vinto un premio di 19.800 euro. Il Day5 del Main Event regalerà grandi emozioni: seguilo in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano.
EPT Parigi Main Event, il programma delle dirette streaming
Sabato 28 Febbraio
12:30 CET
EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 5
Domenica 1 Marzo
13:00 CET
EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – FINAL TABLE