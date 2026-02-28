Tuttosport.com
EPT Parigi, Main Event al Day5: seguilo in diretta streaming

Si riparte con 16 player left e Buhaiov al comando: segui l’evento in tempo reale sul nostro sito
1 min
EPT Parigi, Main Event al Day5: seguilo in diretta streaming© .

Il Main Event dell’European Poker Tour di Parigi arriva al Day5, che parte con 16 player left e l’ucraino Nazar Buhaiov al comando. I giocatori rimasti si affrontano per arrivare al tavolo finale: tra questi c’è un italiano, Enrico Coppola, che partirà dalla decima posizione. Mario Colavita, l’altro azzurro che si era qualificato al Day4, non è andato oltre il 40° posto e ha vinto un premio di 19.800 euro. Il Day5 del Main Event regalerà grandi emozioni: seguilo in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano.

Segui il Main Event LIVE sul nostro sito

EPT Parigi Main Event, il programma delle dirette streaming 

Sabato 28 Febbraio

12:30 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 1 Marzo

13:00 CET

EPT PARIS: €5K MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Parigi, date e tornei più importanti

EPT Parigi, date e tornei più importanti

