Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

EPT Parigi, si decide il Main Event: segui il tavolo finale in diretta streaming

Il torneo più importante riparte con il final table, c’è anche un italiano. Sul nostro sito è possibile seguirlo in tempo reale
1 min
EPT Parigi, si decide il Main Event: segui il tavolo finale in diretta streaming© .

Il Main Event dell’EPT Parigi 2026 è arrivato al tavolo finale: oggi si conoscerà il nome del vincitore. Sono rimasti solo sette giocatori a contendersi la picca del torneo più importante del festival parigino. Tra questi c’è anche un italiano: Enrico Coppola, che è al suo secondo final table dopo quello dello scorso maggio a Montecarlo. L’azzurro parte in sesta posizione. Al comando, invece, c’è il portoghese Jorge Abreu, nettamente in vantaggio su tutti. Il tavolo finale del Main Event è disponibile in diretta streaming sul nostro sito con commento in italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS