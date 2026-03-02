Tuttosport.com
Dominio Abreu al Main Event dell’EPT Parigi. Coppola chiude terzo

Trionfo del giocatore portoghese nel torneo più importante del festival parigino. Secondo posto per il tedesco Felix Schneiders
1 min
Dominio Abreu al Main Event dell'EPT Parigi. Coppola chiude terzo

Il tavolo finale del Main Event EPT Parigi 2026 è stato caratterizzato dal dominio di Jorge Abreu che, super chipleader a 7 left, non ha lasciato scampo agli avversari ed è riuscito a portare a casa la picca più importante (e un primo premio da 1.148.600€). Ottima terza piazza, invece, per l’italiano Enrico Coppola, che ha migliorato il quarto posto ottenuto all'EPT Montecarlo 2025 e ha vinto €512.400.

L’uscita di Coppola e la vittoria di Abreu

Il player azzurro è stato eliminato con una mano molto sfortunata. A tre left, Abreu ha mandato i resti dallo small blind con Q 10 e Coppola ha chiamato con J J: flop buono per l’italiano fino al turn (10 6  5  2), poi un altro 10 al river ha condannato il torinese al terzo posto. Nel testa a testa finale contro il tedesco Felix Schneiders, poi, il portoghese è partito nettamente in vantaggio con quasi 40 milioni in chips contro appena 5 e ha vinto il torneo.

Tutte le news di Poker Sportivo

