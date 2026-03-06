Tuttosport.com
Gioia Camosci: primo posto nella PokerStars Live League High 2025

Il giocatore bolognese è stato premiato all’EPT di Parigi. David Lappin nuovo ambassador
1 min
Gioia Camosci: primo posto nella PokerStars Live League High 2025 © .

La tappa di Parigi dell’European Poker Tour 2026 si è conclusa con la vittoria di Abreu nel Main Event (e il terzo posto di Enrico Coppola). Nei giorni finali del festival parigino, però, c’è stata una grande soddisfazione per un player italiano: si tratta di Enrico Camosci, che ha vinto la PokerStars Live League High 2025 ed è stato premiato a Parigi. 

Lappin nuovo ambassador

Il bolognese è stato il giocatore dell'anno agli eventi live High organizzati da PokerStars Poker Live e ha ricevuto un premio di oltre sessantamila euro in ticket per determinati live della stagione 2026. A Parigi, inoltre, è stato eletto anche il nuovo ambassador della room della picca rossa: l'irlandese David Lappin, che vanta quasi un milione di vincite in tornei live.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

