Gioia Camosci: primo posto nella PokerStars Live League High 2025 © .

La tappa di Parigi dell’European Poker Tour 2026 si è conclusa con la vittoria di Abreu nel Main Event (e il terzo posto di Enrico Coppola). Nei giorni finali del festival parigino, però, c’è stata una grande soddisfazione per un player italiano: si tratta di Enrico Camosci, che ha vinto la PokerStars Live League High 2025 ed è stato premiato a Parigi.