Santaniello, impresa incredibile a Rozvadov: rimonta da record e trionfo nel Million

Incredibile vittoria di Daniele Santaniello al King’s Casinò di Rozvadov in Repubblica Ceca. Il giocatore italiano si è reso protagonista di un trionfo clamoroso al €250 King’s Million con una rimonta da record: era partito ultimissimo al tavolo finale a 9, con appena 3.5 big blind, ma poi è stato capace di arrivare addirittura primo e portare a casa 113.330 euro.