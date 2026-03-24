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IPC Campione, trionfo di Francesco Arnone al Main Event

Deal a quattro tutto italiano al final table. Secondo posto per Manuel Valduga
1 min
IPC Campione, trionfo di Francesco Arnone al Main Event© .
La terza tappa stagionale dell’IPC Campione si chiude con la vittoria di Francesco Arnone al €770 Main Event. Partito chipleader all’inizio della giornata finale (quando c’erano 14 giocatori ancora in corsa), Arnone è riuscito a consolidare il vantaggio conquistando il trionfo e il primo premio. Il final table è stato caratterizzato da un deal ICM a 4 left tutto italiano, con Manuel Valduga che si è piazzato in seconda posizione, con Gianluca Trebbi sul gradino più basso del podio e Luca Accornero che si è fermato al quarto posto. Sesta piazza, invece, per Giada Fang. L’heads-up tra Arnone e Valduga è durato oltre un’ora e mezza e si è chiuso con il trionfo di Arnone, che prende picca e 85.660 euro.

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