Irish Open, dal Main Event al PLO Mystery Bounty: i tornei più importanti e le date© .

Iniziato l’Irish Open 2026 al Royal Dublin Society . Si tratta della 46ª edizione dell’evento, che ogni anno conquista sempre giù popolarità e caratterizzato quest’anno dal ritorno degli Spin & Go on demand . “Oltre al poker di alto livello, quest'anno molti dei tornei più popolari offriranno montepremi simili se non ancora più ricchi del solito. L'Irish Open è caratterizzato da un'atmosfera epica che offre intrattenimento di altissimo livello anche lontano dai tavoli” si legge sul sito ufficiale.

Le date e i tornei più importanti

L’Irish Open 2026 è iniziato il 26 marzo al Royal Dublin Society e si concluderà il 6 aprile. Il Main Event si giocherà dal 29 marzo al 6 aprile. Ecco i tornei più importanti e le date da segnare:

Mini Irish Open: dal 26 marzo al 6 aprile

Main Event Irish Open: dal 29 marzo al 6 aprile

Irish Open NHL High Roller: dal 30 marzo al 1° aprile

Irish Open PLO Mystery Bounty: dal 4 al 5 aprile