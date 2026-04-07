Irish Open: Donnini battuto in heads up, trionfo Nedelcu al Main Event© .

Gioie e dolori all’Irish Open 2026 per i giocatori italiani. Tre azzurri erano qualificati al final table e sono rimasti in gioco fino a 6 left, ma a vincere il torneo più importante del festival a Dublino è stato il romeno Narcis Nedelcu. Francesco Gisolfi è uscito in sesta posizione mentre Danilo Donnini e Vasyl Palandiuk (italo-ucraino) hanno preso parte al deal a cinque. Poi, Palandiuk ha conquistato il terzo posto e Donnini ha sfiorato la picca più prestigiosa perdendo all’heads up con Nedelcu e chiudendo secondo.