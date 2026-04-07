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Irish Open: Donnini battuto in heads up, trionfo Nedelcu al Main Event

Tre italiani al tavolo finale ma è il romeno a vincere la picca. Gioia azzurra con Dedoni nell'High Roller
1 min
Irish Open: Donnini battuto in heads up, trionfo Nedelcu al Main Event© .

Gioie e dolori all’Irish Open 2026 per i giocatori italiani. Tre azzurri erano qualificati al final table e sono rimasti in gioco fino a 6 left, ma a vincere il torneo più importante del festival a Dublino è stato il romeno Narcis Nedelcu. Francesco Gisolfi è uscito in sesta posizione mentre Danilo Donnini e Vasyl Palandiuk (italo-ucraino) hanno preso parte al deal a cinque. Poi, Palandiuk ha conquistato il terzo posto e Donnini ha sfiorato la picca più prestigiosa perdendo all’heads up con Nedelcu e chiudendo secondo.

Record di iscritti all’Irish Open

Irish Open, Goeller sfiora la picca

Picca italiana nell’High Roller

La picca all’Italia la regala invece Giuseppe Dedoni, che vince l'High Roller da 3.000€, caratterizzato da un field da 108 paganti e dal trionfo nel testa a testa finale con l'estone Sootla dopo un accordo a due.

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