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WSOPE 2026, Main Event a Praga stregato per l’Italia: azzurri tutti out

Il migliore degli italiani nel torneo principale è stato Michele Di Lauro, che ha chiuso al 38° posto
1 min
WSOPE 2026, Main Event a Praga stregato per l’Italia: azzurri tutti out © .

Il Main Event delle WSOPE 2026 a Praga continua senza giocatori italiani, tutti eliminati. Il day 4 del torneo più importante delle WSOPE 2026 è stato incredibilmente stregato per l’Italia del poker: fatale per i sei italiani che si presentavano allo start tra gli 85 left. 

Di Lauro il migliore degli azzurri

Il migliore degli azzurri è stato Michele Di Lauro, che è riuscito a chiudere al 38° posto. Nelle prime 50 posizioni anche Alessandro Siena (47°). Prima di loro erano usciti gli altri quattro italiani: Tantillo, Crobu, Sacchi e Guerrini.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

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