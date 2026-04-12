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WSOPE 2026, nessuna gioia per l’Italia. Kudzmanas si prende il Main Event

L’evento a Praga si conclude senza bracciali azzurri. Trionfo del lituano nel torneo più importante
1 min
WSOPE 2026, nessuna gioia per l’Italia. Kudzmanas si prende il Main Event © .
Sono finite le WSOP 2026 a Praga: nessun braccialetto per l’Italia del poker, è la prima volta dopo 7 anni. Non succedeva, infatti, dall’edizione giocata nel 2019 mentre nel 2020 l’evento non si giocò a causa del Covid. Il Main Even del festival si è concluso con il trionfo del lituano Marius Kudzmanas, capace di conquistare il primo premio battendo il giapponese Akihiro Konishi in un testa a testa finale durato oltre due ore. "Mi sentivo il miglior giocatore al tavolo e sapevo che l'unica cosa da fare era evitare grossi cooler e giocare il mio poker” ha detto a caldo Kudzmanas, che si porta a casa il bracciale più prestigioso della tappa e €2.000.000.

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