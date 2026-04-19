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ISOP Campione: trionfo di Compagno al Mixed Tournament

Secondo posto per Bianchi, terzo Vinci. Luca Mondino conquista il Saturday Night
1 min
ISOP Campione: trionfo di Compagno al Mixed Tournament © .

Si continua a giocare a Campione con le ISOP che regalano emozioni e nuovi verdetti. E mentre il Main Event, con altri due flight, è salito a quota 576 entries, si sono conclusi altri tornei importanti ed emozionanti. Come il Mixed Tournament, che, caratterizzato da 46 iscrizioni, si è concluso con il trionfo di Paolo Compagno, primo in un podio tutto italiano dopo aver battuto in heads-up Fabio Bianchi. Terzo posto per Pasquale Vinci.

Campione incorona i Campioni: i Campionati Italiani di Poker 2026 chiudono la stagione ISOP

A Luca Mondino il Saturday Night

Luca Mondino, invece, dopo un deal a due con Gabriel Poli, ha vinto il Saturday Night, torneo che ha totalizzato 54 iscrizioni e un montepremi di €6.426. Terza posizione per Marco Biancorosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

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