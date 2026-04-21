ISOP Campione: Angelo Benazzi vince il Main Event dopo un deal a 4 © .

Al Casinò di Campione si sono concluse le ISOP Stage 4 con il trionfo dell’azzurro Angelo Benazzi nel Main Event. Il torneo è stato caratterizzato da 607 iscrizioni complessive, da un montepremi di €177.811 e da una giornata finale molto lunga, iniziata con 18 left e chiusa con un deal a 4.
ISOP a Campione: Compagno conquista il Mixed Tournament
Le prime quattro posizioni
A vincere il torneo più importante, dopo l’accordo tra gli ultimi quattro giocatori, è stato Benazzi, che ha vinto il testa a testa finale contro Rocco Mercatanti. Terzo posto per Alfredo Addato e quarta posizione per lo svizzero Raffaele Castro.