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ISOP Campione: Angelo Benazzi vince il Main Event dopo un deal a 4

Il player italiano conquista il torneo più importante della tappa. Secondo Rocco Mercatanti
1 min
ISOP Campione: Angelo Benazzi vince il Main Event dopo un deal a 4 © .

Al Casinò di Campione si sono concluse le ISOP Stage 4 con il trionfo dell’azzurro Angelo Benazzi nel Main Event. Il torneo è stato caratterizzato da 607 iscrizioni complessive, da un montepremi di €177.811 e da una giornata finale molto lunga, iniziata con 18 left e chiusa con un deal a 4.

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Le prime quattro posizioni

A vincere il torneo più importante, dopo l’accordo tra gli ultimi quattro giocatori, è stato Benazzi, che ha vinto il testa a testa finale contro Rocco Mercatanti. Terzo posto per Alfredo Addato e quarta posizione per lo svizzero Raffaele Castro.

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