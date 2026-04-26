EPT Monte-Carlo, tutti i vincitori del Main Event: presenti anche due azzurri © .

Tra pochi giorni inizia una delle tappe più emozionanti dell’European Poker Tour, pronto a sbarcare a Monte-Carlo. Si giocherà allo Sporting Monte-Carlo dal 30 aprile fino al 10 maggio, con il Main Event EPT che inizierà giorno 4 maggio. Il torneo più importante regalerà come sempre grandi emozioni. Nell’albo d’oro del Main Event EPT Monte-Carlo ci sono anche due giocatori italiani: Antonio Buonanno, che ha vinto la picca più prestigiosa nel festival del 2014, e Raffaele Sorrentino, capace di trionfare nel Main Event del 2017.