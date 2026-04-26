EPT Monte-Carlo, tutti i vincitori del Main Event: presenti anche due azzurri © .

Tra pochi giorni inizia una delle tappe più emozionanti dell’European Poker Tour, pronto a sbarcare a Monte-Carlo. Si giocherà allo Sporting Monte-Carlo dal 30 aprile fino al 10 maggio, con il Main Event EPT che inizierà giorno 4 maggio. Il torneo più importante regalerà come sempre grandi emozioni. Nell’albo d’oro del Main Event EPT Monte-Carlo ci sono anche due giocatori italiani: Antonio Buonanno, che ha vinto la picca più prestigiosa nel festival del 2014, e Raffaele Sorrentino, capace di trionfare nel Main Event del 2017.
EPT Monte-Carlo 2026: date e tornei più importanti
Main Event EPT Monte-Carlo, tutti i vincitori
Ecco l’albo d’oro completo:
2005 - ROB HOLLINK
2006 - JEFF WILLIAMS
2007 - GAVIN GRIFFIN
2008 - GLEN CHORNY
2009 - PIETER DE KORVER
2010 - NICOLAS CHOUITY
2012 - MOHSIN CHARANIA
2013 - STEVE O'DWYER
2014 - ANTONIO BUONANNO
2015 - ADRIAN MATEOS
2016 - JAN BENDIK
2017 - RAFFAELE SORRENTINO
2018 - NICOLAS DUMONT
2019 - MANIG LOSER
2022 - MARCELO SIMOES
2023 - MIKE WATSON
2024 - DERK VAN LUIJK
2025 - ALEKSANDR SHEVLIAKOV