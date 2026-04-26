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EPT Monte-Carlo, tutti i vincitori del Main Event: presenti anche due azzurri

Ecco l’albo d’oro con i giocatori che sono riusciti a vincere la picca più prestigiosa nella storia della tappa monegasca
2 min
EPT Monte-Carlo, tutti i vincitori del Main Event: presenti anche due azzurri © .

Tra pochi giorni inizia una delle tappe più emozionanti dell’European Poker Tour, pronto a sbarcare a Monte-Carlo. Si giocherà allo Sporting Monte-Carlo dal 30 aprile fino al 10 maggio, con il Main Event EPT che inizierà giorno 4 maggio. Il torneo più importante regalerà come sempre grandi emozioni. Nell’albo d’oro del Main Event EPT Monte-Carlo ci sono anche due giocatori italiani: Antonio Buonanno, che ha vinto la picca più prestigiosa nel festival del 2014, e Raffaele Sorrentino, capace di trionfare nel Main Event del 2017.

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Ecco l’albo d’oro completo:

2005 - ROB HOLLINK 

2006 - JEFF WILLIAMS

2007 - GAVIN GRIFFIN

2008 - GLEN CHORNY

2009 - PIETER DE KORVER

2010 - NICOLAS CHOUITY

2012 - MOHSIN CHARANIA

2013 - STEVE O'DWYER

2014 - ANTONIO BUONANNO

2015 - ADRIAN MATEOS

2016 - JAN BENDIK

2017 - RAFFAELE SORRENTINO

2018 - NICOLAS DUMONT

2019 - MANIG LOSER

2022 - MARCELO SIMOES

2023 - MIKE WATSON

2024 - DERK VAN LUIJK

2025 - ALEKSANDR SHEVLIAKOV

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