Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Prima gioia azzurra a Montecarlo. Segui la diretta streaming dell’EPT

Trionfo di Torrisi nella PS Open Cup. Sul nostro sito è possibile seguire l’evento in tempo reale
1 min
Prima gioia azzurra a Montecarlo. Segui la diretta streaming dell’EPT © .

L’European Poker Tour 2026 a Montecarlo prosegue. Nel day 4 è arrivata la prima vittoria azzurra: Illuminato Torrisi è riuscito a trionfare nella PS Open Cup. Il player italiano ha conquistato il primo posto grazie ad una bella rimonta nel day 2/final day e battendo lo svizzero Schneider in heads up. In attesa dell’inizio del Main Event, sul nostro sito è disponibile la diretta streaming del day 1 del Super High Roller: seguilo in tempo reale. Il tavolo finale del One Drop High Roller, invece, si è concluso con il trionfo del libanese Albert Daher: terzo posto per Leonardo Drago, settimo Enrico Camosci.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS