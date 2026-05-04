Prima gioia azzurra a Montecarlo. Segui la diretta streaming dell’EPT © .

L’European Poker Tour 2026 a Montecarlo prosegue. Nel day 4 è arrivata la prima vittoria azzurra: Illuminato Torrisi è riuscito a trionfare nella PS Open Cup. Il player italiano ha conquistato il primo posto grazie ad una bella rimonta nel day 2/final day e battendo lo svizzero Schneider in heads up. In attesa dell’inizio del Main Event, sul nostro sito è disponibile la diretta streaming del day 1 del Super High Roller: seguilo in tempo reale. Il tavolo finale del One Drop High Roller, invece, si è concluso con il trionfo del libanese Albert Daher: terzo posto per Leonardo Drago, settimo Enrico Camosci.