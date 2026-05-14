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IPO Sanremo 2026: Miele domina, scoppia e trionfa

Grande successo del player italiano al Casinò di Sanremo. Secondo posto per il francese Choffardet
1 min
IPO Sanremo 2026: Miele domina, scoppia e trionfa© Instagram Eurorounders

L'edizione 2026 dell'Italian Poker Open di Sanremo ha visto trionfare Armando Miele davanti a 3.766 giocatori paganti, con un montepremi garantito di 1.000.000€ e un buy-in da 550€. Miele era arrivato all'ultimo tavolo da chipleader indiscusso, ma la strada verso il titolo si è rivelata tutt'altro che in discesa.

Due scoppi per il trionfo

Dopo le prime eliminazioni e un accordo tra i tre finalisti rimasti, Miele ha vissuto due mani decisive in cui partiva sfavorito: prima ha battuto Carbone con K-J contro K-Q grazie a un jack calato sul flop, poi ha ribaltato i due 8 del francese Choffardet in heads up trovando un asso provvidenziale al turn. Da lì, il dominio è stato totale e il titolo non è più stato in discussione. Il podio finale: Armando Miele (Italia) con 200.000€, Mathieu Choffardet (Francia) con 179.320€ e Francesco Carbone (Italia) con 170.000€

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

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