Lilian Welch, incredibile trionfo a 83 anni: “Non so nemmeno i premi in palio"

Ci sono storie nel poker che non hanno nulla a che fare con le percentuali, i solver o le strategie GTO. Quella di Lilian Welch , 83 anni, che è uscita vittoriosa dal Main Event dell'888Poker UKPL Blackpool superando un field di 317 avversari per un premio di £31.390, è una di quelle. Il torneo, alla sua prima edizione assoluta nella città inglese, ha visto 318 giocatori pagare il buy-in di £560, generando un montepremi totale di £151.050 diviso su 38 posti pagati. Nel field erano presenti anche nomi di rilievo come Brandon Sheils e Ian Simpson , entrambi arrivati a premio.

Il trionfo di Lilian Welch

Al final table a nove giocatori, Lilian ha fatto valere la sua esperienza: pazienza, sangue freddo e il colpo giusto al momento giusto. Quando il torneo era a quattro giocatori rimasti, ha eliminato Paul Orritt e poi stretto un accordo in ICM con gli altri due avversari. Era chipleader, e con il deal si è assicurata un premio minimo di £23.890, con ancora più di £7.000 in palio per il vincitore, oltre al trofeo. La vittoria finale è arrivata in heads-up contro Frankie Mok: l'avversario è andato all-in con J-2, Welch ha chiamato con J-10 e il board ha completato la sua mano, facendo esultare tutta la sala ha esultato visto che Lilian è una presenza fissa e amatissima in quel casinò.

"Non so nemmeno i premi in palio"

Da 14 anni, infatti, l'83enne partecipa a quasi ogni torneo del suo casinò di riferimento, indipendentemente dal buy-in, e i 71 in the money accumulati nel corso della sua carriera sono tutti arrivati nello stesso Grosvenor Casino affacciato sulla South Promenade di Blackpool. Alla domanda sul segreto del suo successo, Lilian ha risposto con la semplicità di chi gioca per amore del gioco: "Sono contenta di aver vinto. In realtà vengo e gioco, non so mai quali sono i premi in palio. Ma è per questo che sono venuta" ha detto indicando il trofeo.