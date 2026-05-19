Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Delrio Re di Campione: è suo il primo Italian Poker Masters

Il player azzurro domina il final table e batte Valduga in heads-up, conquistando il trofeo della prima edizione
1 min
Delrio Re di Campione: è suo il primo Italian Poker Masters© .

La prima edizione dell'Italian Poker Masters powered by PokerStars ha preso vita nella PokerStars Live Room del Casinò di Campione d'Italia. Un esordio che ha subito dimostrato la bontà del format: il Main Event da €990 ha raccolto 294 entries, generando un montepremi complessivo di €251.370, numeri importanti per una manifestazione alla sua prima apparizione nel calendario del poker live italiano.

Tavolo finale quasi tutto azzurro

Il Final Day è partito alle 14 con gli ultimi 15 giocatori ancora ai tavoli. Poco dopo le 15:30, l'eliminazione di Alessandro Della Rocca ha ufficialmente formato il tavolo finale a nove giocatori. Nel testa a testa finale, Luca Delrio e Manuel Valduga hanno raggiunto un accordo prima di continuare a giocarsi il trofeo. Alla fine è stato Delrio a conquistare il titolo dell'Italian Poker Masters 2026.

Prossimo appuntamento: le ISOP

Archiviata la prima edizione dell'Italian Poker Masters, la PokerStars Live Room di Campione si prepara ora a ospitare i Campionati Italiani ISOP, in programma dal 3 al 15 giugno. Nel corso della manifestazione verranno assegnati 28 bracciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS