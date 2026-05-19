Delrio Re di Campione: è suo il primo Italian Poker Masters© .

La prima edizione dell' Italian Poker Masters powered by PokerStars ha preso vita nella PokerStars Live Room del Casinò di Campione d'Italia . Un esordio che ha subito dimostrato la bontà del format: il Main Event da €990 ha raccolto 294 entries, generando un montepremi complessivo di €251.370, numeri importanti per una manifestazione alla sua prima apparizione nel calendario del poker live italiano.

Tavolo finale quasi tutto azzurro

Il Final Day è partito alle 14 con gli ultimi 15 giocatori ancora ai tavoli. Poco dopo le 15:30, l'eliminazione di Alessandro Della Rocca ha ufficialmente formato il tavolo finale a nove giocatori. Nel testa a testa finale, Luca Delrio e Manuel Valduga hanno raggiunto un accordo prima di continuare a giocarsi il trofeo. Alla fine è stato Delrio a conquistare il titolo dell'Italian Poker Masters 2026.

Prossimo appuntamento: le ISOP

Archiviata la prima edizione dell'Italian Poker Masters, la PokerStars Live Room di Campione si prepara ora a ospitare i Campionati Italiani ISOP, in programma dal 3 al 15 giugno. Nel corso della manifestazione verranno assegnati 28 bracciali.