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Programma Campionati Italiani ISOP 2026: le date e i tornei

Sale l’attesa per la prestigiosa kermesse del poker live italiano: tutto quello che c’è da sapere
6 min
Programma Campionati Italiani ISOP 2026: le date e i tornei© .

Manca sempre meno al via dei Campionati Italiani ISOP 2026. Dal 3 al 15 giugno, la room PokerStars di Campione d'Italia ospiterà l'Italian Poker Championship, tredici giorni di poker live intenso sulle sponde del Lago di Lugano, con un programma ricchissimo pensato per tutti i gusti e tutti i livelli.

I tornei da non perdere

Il programma copre le discipline più variegate. Tra gli eventi di spicco ci sono il Campionato Italiano H.O.R.S.E. di domenica 7 giugno, il Mystery Bounty di lunedì 8 e il Campionato Italiano 6-Max con Day 1 in programma martedì 9. Gli appassionati di Heads Up troveranno il loro appuntamento mercoledì 10 con l'evento #14 Campionato Italiano Heads Up 64, mentre chi ama le varianti troverà tavoli dedicati all'Omaha Hi/Lo, al 4-Max, allo Shoot Out e persino al Win the Button.

Il Main Event

Il clou della manifestazione è il Main Event: il Day 1A venerdì 12 giugno alle 14:00 e il Day 1B alle 18:00. Il Day 2 si svolge sabato 13, il Day 3 domenica 14, e il Final Day lunedì 15 giugno con TV Table e livelli da 90 minuti.

Il programma completo

3 giugno

19:00 — Freeroll 10 TCK Deep 1C/D

21:30 — Sat. #1 Campionato Italiano Deep 1C/D 10 TCK GRT (€50+10)

4 giugno

14:00 — Sat. #1 Campionato Italiano Deep Day 1A (€50+10)

18:00 — #1 Campionato Italiano Deep Day 1A (€250+50)

19:00 — #2 Campionato Italiano Sviten (€175+25)

21:30 — Sat. #1 Campionato Italiano Deep Day 1C/D (€50+10)

5 giugno

13:00 — Sat. #1 Campionato Italiano Deep Day 1B (€50+10)

14:00 — #1 Campionato Italiano Deep Day 1B (€350+50)

15:00 — #3 Omaha POY Championship (€270+30)

18:00 — #1 Campionato Italiano Deep Day 1C (€450+50)

19:00 — Sat. Deep Day 1C/D 10 TCK GRT (€50+10)

6 giugno

14:00 — #1 Campionato Italiano Deep Day 1D (€450+50)

15:00 — #4 Campionato Italiano Mixed NLH/PLO 8-Max (€270+30)

16:00 — #1S Campionato Italiano Interforze (€100+20)

20:00 — #5 Campionato Italiano Crazy Pineapple (€125+25)

21:00 — #1 Campionato Italiano Deep Fast Day 1E (€350+50)

7 giugno

13:00 — #1 Campionato Italiano Deep Day 2

15:00 — #6 Campionato Italiano H.O.R.S.E. (€270+30)

16:00 — #7 6-Max POY Championship (€270+30)

20:00 — Sat. Main Event 990 – 3 TCK GTD (€110+10)

8 giugno

14:00 — #1 Campionato Italiano Deep Final Day

15:00 — #8 Campionato Italiano Mystery Bounty (€360+40)

17:00 — #9 Campionato Italiano Omaha 5 Card (€270+30)

20:00 — #10 Campionato Italiano Big Bounty (€70+100+30)

9 giugno

14:00 — #8 Mystery Bounty Final Day

15:00 — #11 Campionato Italiano 6-Max Day 1 (€360+40)

17:00 — #12 Campionato Italiano Omaha Hi/Lo 8-Max (€220+30)

20:00 — #13 Campionato Italiano 9-Max Super KO (€100+100+30)

21:00 — Sat. Main Event 990 – 3 TCK GTD (€110+10)

10 giugno

14:00 — #14 Campionato Italiano Heads Up 64 (€450+50)

15:00 — #11 Campionato Italiano 6-Max Final Day

15:00 — #15 Campionato Italiano Omaha Day 1 8-Max (€360+40)

16:00 — #16 Campionato Italiano Shoot Out (€300+30)

18:00 — #17 Campionato Italiano Turbo (€170+30)

21:00 — Sat. Main Event 990 – 3 TCK GTD (€110+10)

11 giugno

15:00 — #15 Campionato Italiano Omaha Final Day

— — Campionato Italiano Heads Up 64 Final Day

15:00 — #18 Campionato Italiano Freezeout (€300+30)

16:00 — #19 Hercules Day 1A (€60+20)

18:00 — #2S Campionato Italiano Giornalisti (€100+20)

20:00 — Mega Freeroll to Main 990 – 3 TCK GTD (€0+20)

12 giugno

14:00 — #20 Main Event Day 1A (€900+90)

17:00 — #21 Campionato Italiano Ladies (€100+20)

18:00 — #20 Main Event Day 1B (€900+90)

20:00 — #19 Hercules Day 1B (€80+20)

13 giugno

14:00 — #20 Main Event Day 2

14:00 — #19 Hercules Day 1C (€100+20)

19:00 — #22 Campionato Italiano KO 8-Max (€250+200+50)

20:00 — #19 Hercules Final Day

20:00 — #23 Campionato Italiano 4-Max (€170+30)

14 giugno

14:00 — #20 Main Event Day 3

14:00 — #24 Campionato Italiano Pro Day 1 (€1.800+200)

16:00 — #25 Tournament of Champions (€270+30)

20:00 — #26 Campionato Italiano Win the Button (€170+30)

15 giugno

14:00 — #24 Campionato Italiano Pro Final Day

14:00 — #20 Main Event Final Day

14:00 — #27 Campionato Italiano 8-Max (€270+30)

19:00 — #28 Campionato Italiano Short Stack (€125+25)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

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