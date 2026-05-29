Ritorno inatteso: Venezia riapre le porte al poker live© .

Il Casinò di Venezia ha scelto la Notte degli Assi per sancire il ritorno al poker live. L'evento è in programma dal 12 al 19 ottobre 2026 nella sede storica di Ca' Vendramin Calergi, la casa da gioco più antica del mondo, con un montepremi garantito di un milione di euro. La Notte degli Assi è un torneo nato nel 2007 a Cologno Monzese che nel tempo è diventato itinerante, toccando location come Campione d'Italia, Malta, Montenegro, San Marino e Parma. La sua edizione più partecipata in un casinò italiano risale al 2010 a Campione, con oltre 750 giocatori.