Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

PS Open Namur, De Visscher campione. Kristen Foxen nella storia alle WSOP

Il player belga vince a Namur. La giocatrice canadese, invece, conquista il sesto braccialetto in carriera
2 min
PS Open Namur, De Visscher campione. Kristen Foxen nella storia alle WSOP© .

Due vittorie storiche hanno segnato il weekend del poker internazionale. A Las Vegas, Kristen Foxen ha conquistato il sesto braccialetto in carriera vincendo il 25.000$ High Roller delle WSOP 2026, diventando la prima donna a imporsi in un evento open dal 2021. Il premio è di 1.773.083 dollari, il più alto della sua carriera, che le permette di allungare il primato nella All Time Money List femminile. Decisivo in heads up un doppio cooler ai danni del chipleader Galen Hall, prima con una scala chiusa sul turn e poi con una coppia di assi a chiudere i conti.

Da Farina a Sammartino e Boi, i bracciali azzurri alle WSOP

WSOP 2026, il programma completo: 100 bracciali in palio

Trionfo di De Visscher a Namur

A Namur, invece, Koen De Visscher ha spezzato una maledizione lunga 11 anni vincendo il Main Event del PokerStars Open: nessun belga aveva trionfato nel torneo di casa dal 2015. De Visscher ha sollevato il trofeo e incassato 220.000 euro dopo aver battuto in heads-up il tedesco Henrik Veldhoen. Buona la prestazione azzurra: Dario Quattrucci ha chiuso quinto, suo miglior risultato live in carriera, mentre Lulei Hu è uscito al nono posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS