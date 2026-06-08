PS Open Namur, De Visscher campione. Kristen Foxen nella storia alle WSOP© .

Due vittorie storiche hanno segnato il weekend del poker internazionale. A Las Vegas, Kristen Foxen ha conquistato il sesto braccialetto in carriera vincendo il 25.000$ High Roller delle WSOP 2026, diventando la prima donna a imporsi in un evento open dal 2021. Il premio è di 1.773.083 dollari, il più alto della sua carriera, che le permette di allungare il primato nella All Time Money List femminile . Decisivo in heads up un doppio cooler ai danni del chipleader Galen Hall , prima con una scala chiusa sul turn e poi con una coppia di assi a chiudere i conti.

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Trionfo di De Visscher a Namur

A Namur, invece, Koen De Visscher ha spezzato una maledizione lunga 11 anni vincendo il Main Event del PokerStars Open: nessun belga aveva trionfato nel torneo di casa dal 2015. De Visscher ha sollevato il trofeo e incassato 220.000 euro dopo aver battuto in heads-up il tedesco Henrik Veldhoen. Buona la prestazione azzurra: Dario Quattrucci ha chiuso quinto, suo miglior risultato live in carriera, mentre Lulei Hu è uscito al nono posto.