Campionati Italiani ISOP in archivio, Andrea Agnoletto si prende il Main Event© .

Il Main Event da €990 di buy-in dei Campionati Italiani ISOP 2025-2026, disputato al casinò di Campione d'Italia, ha registrato 340 ingressi e un montepremi di €290.700. A trionfare è stato Andrea Maria Agnoletto, che ha portato a casa il bracciale e €50.880. Al tavolo finale, Agnoletto, Daniele Miniello e lo svizzero Zoran Stojanovic hanno raggiunto un accordo a tre. Stojanovic si è fermato al terzo posto (€35.000), mentre l'heads-up finale è durato appena due mani: Agnoletto ha chiuso scala al Jack, consegnando a Miniello il secondo posto da €40.120 più un pacchetto da €4.000 per Las Vegas. Per Agnoletto si tratta del miglior risultato in carriera.