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Campionati Italiani ISOP in archivio, Andrea Agnoletto si prende il Main Event

L’azzurro vince il bracciale più prestigioso del circuito italiano. Tris da record per Angelo Benazzi
1 min
Campionati Italiani ISOP in archivio, Andrea Agnoletto si prende il Main Event© .

Il Main Event da €990 di buy-in dei Campionati Italiani ISOP 2025-2026, disputato al casinò di Campione d'Italia, ha registrato 340 ingressi e un montepremi di €290.700. A trionfare è stato Andrea Maria Agnoletto, che ha portato a casa il bracciale e €50.880. Al tavolo finale, Agnoletto, Daniele Miniello e lo svizzero Zoran Stojanovic hanno raggiunto un accordo a tre. Stojanovic si è fermato al terzo posto (€35.000), mentre l'heads-up finale è durato appena due mani: Agnoletto ha chiuso scala al Jack, consegnando a Miniello il secondo posto da €40.120 più un pacchetto da €4.000 per Las Vegas. Per Agnoletto si tratta del miglior risultato in carriera.

Tris da record per Benazzi

Tra i protagonisti dei side event spicca Angelo Benazzi, autore di un tris da record: vittorie nel Campionato Italiano Deep, nel €400 Omaha e nell'8-Max da €300. Il festival ha chiuso i battenti con 32 braccialetti assegnati complessivamente.

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