Malaga, torna il PokerStars Open tra grandi premi, super tornei e spettacolo

L'attesa è finita: il PokerStars Open sbarca a Malaga per una delle tappe più prestigiose e partecipate della stagione. Dal 22 al 28 giugno il Gran Madrid Casino Torrequebrada ospiterà centinaia di giocatori provenienti da tutta Europa, pronti a contendersi premi importanti in una cornice che unisce grande poker e atmosfera vacanziera. Il festival arriva dopo il successo record dell'edizione 2025 e punta a superare ancora una volta i numeri dello scorso anno.

I tornei principali e le attività

L'evento principale sarà il Main Event da 1.100 euro di buy-in, accompagnato da un montepremi garantito di un milione di euro. Grande attenzione anche per l'High Roller da 2.200 euro, il Super High Roller da 5.000 euro e il Mystery Bounty Cup, torneo che negli ultimi anni ha conquistato sempre più appassionati grazie alla formula spettacolare delle taglie misteriose. Ma Malaga non sarà soltanto poker. PokerStars ha organizzato una serie di attività collaterali dedicate ai giocatori e agli accompagnatori, tra momenti di relax, eventi sociali e appuntamenti dedicati ai Mondiali di calcio. L'obiettivo è trasformare il festival in una vera esperienza di intrattenimento, capace di andare oltre il semplice gioco ai tavoli. Grazie alla sua posizione sulla Costa del Sol, al clima favorevole e a una struttura ormai collaudata, Malaga si conferma una delle destinazioni simbolo del circuito PokerStars Open. Una settimana che promette spettacolo, grandi numeri e la presenza di molti dei protagonisti del poker internazionale.