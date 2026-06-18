Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Malaga, torna il PokerStars Open tra grandi premi, super tornei e spettacolo

La tappa spagnola del PokerStars Open si prepara ad accogliere centinaia di giocatori da tutta Europa. Tra Main Event milionario, High Roller e numerosi eventi collaterali
2 min
Malaga, torna il PokerStars Open tra grandi premi, super tornei e spettacolo© pokerstarslive

L'attesa è finita: il PokerStars Open sbarca a Malaga per una delle tappe più prestigiose e partecipate della stagione. Dal 22 al 28 giugno il Gran Madrid Casino Torrequebrada ospiterà centinaia di giocatori provenienti da tutta Europa, pronti a contendersi premi importanti in una cornice che unisce grande poker e atmosfera vacanziera. Il festival arriva dopo il successo record dell'edizione 2025 e punta a superare ancora una volta i numeri dello scorso anno.

I tornei principali e le attività

L'evento principale sarà il Main Event da 1.100 euro di buy-in, accompagnato da un montepremi garantito di un milione di euro. Grande attenzione anche per l'High Roller da 2.200 euro, il Super High Roller da 5.000 euro e il Mystery Bounty Cup, torneo che negli ultimi anni ha conquistato sempre più appassionati grazie alla formula spettacolare delle taglie misteriose. Ma Malaga non sarà soltanto poker. PokerStars ha organizzato una serie di attività collaterali dedicate ai giocatori e agli accompagnatori, tra momenti di relax, eventi sociali e appuntamenti dedicati ai Mondiali di calcio. L'obiettivo è trasformare il festival in una vera esperienza di intrattenimento, capace di andare oltre il semplice gioco ai tavoli. Grazie alla sua posizione sulla Costa del Sol, al clima favorevole e a una struttura ormai collaudata, Malaga si conferma una delle destinazioni simbolo del circuito PokerStars Open. Una settimana che promette spettacolo, grandi numeri e la presenza di molti dei protagonisti del poker internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS