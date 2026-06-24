Clamoroso alle WSOP, giocatore fuma al tavolo: squalifica e maxi multa

Durante il day 1 del 3.000$ 6-Max WSOP , al tavolo in cui era impegnato anche l'italiano Davide Suriano , un giocatore brasiliano si è acceso una sigaretta mentre stava giocando, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Ma negli Stati Uniti fumare ai tavoli dei casinò è proibito dal 2003. Il giocatore, Joao Siqueira , in un primo momento ha ignorato le richieste di spegnere la sigaretta da parte di un supervisore di sala, intervenuto insieme alla security del casinò e al tournament director. Solo allora si è deciso a buttar via il mozzicone, gettandolo dentro una bottiglia d'acqua sul tavolo. Non contento, mentre discuteva ancora con il personale, si è alzato e ha infilato le chips del suo stack in tasca, commettendo un'ulteriore infrazione al regolamento: la regola WSOP numero 38 stabilisce che le chips non possono essere portate fuori dalla zona in cui si svolgono i tornei. Quella mossa ha fatto scattare la squalifica.

Ban e multa per Siqueira

Nella decisione ha avuto voce in capitolo anche il consumo eccessivo di alcol da parte del brasiliano, che è stato poi scortato fuori dalla sala senza ulteriori incidenti. Nonostante le infrazioni multiple, Siqueira ha ricevuto il ban esclusivamente per l'evento in questione, il che significa che potrà giocare normalmente gli altri eventi di questa edizione delle WSOP. A raccontare l'episodio dal vivo è stato Davide Suriano, seduto proprio a quel tavolo: "È stata una situazione abbastanza surreale e anche divertente, almeno vista da fuori. Credo che il giocatore abbia voluto un po' esagerare con lo spettacolo. La situazione è degenerata fino al punto in cui si è acceso una sigaretta al tavolo e poi si è messo le chip nelle tasche, cosa che ovviamente ha portato all'espulsione dal torneo”. Le WSOP hanno pubblicato il video dell'accaduto sui propri canali social, con una didascalia che non lasciava spazio a interpretazioni: "Uomo fuma una sigaretta da 3.000$”.