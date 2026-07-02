Negreanu, numeri impietosi alle WSOP 2026: passivo di mezzo milione

I colpi più pesanti

I colpi più pesanti sono arrivati dove faceva più male: nessun premio nel $250.000 Super High Roller né nel $100.000 High Roller, eliminazione precoce nel Poker Players Championship da 50.000 dollari. Qualche soddisfazione, però, c'è stata: settimo posto nel $25.000 PLO/NL Hold'em High Roller per 152.954 dollari e undicesimo nel $50.000 PLO High Roller per 107.940 dollari. Negreanu ha poi rivelato di essere in un momento di difficoltà e ha annunciato la decisione di saltare il Day 1 del $10.000 PLO Championship. Parole sue, dal vlog: "Nel mio stato mentale, l'idea di giocare fino all'una o alle due di notte riduce al minimo le probabilità che io riesca a dare il massimo. Non iscrivermi mi permetterà di ricaricarmi”. Daniel, però, ha ancora tempo per rifarsi. Non sarebbe la prima volta che ribalta tutto nel finale: nel 2021 era in rosso a metà serie e chiuse con due podi da oltre mezzo milione ciascuno.