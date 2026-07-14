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WSOP 2026, da Jumalon a Shaevel: i nove del tavolo finale al Main Event

Ecco i giocatori ancora in corsa per il titolo di nuovo campione del mondo. Si riparte il 3 agosto
1 min
WSOPLas VegasLucas Jumalon
WSOP 2026, da Jumalon a Shaevel: i nove del tavolo finale al Main Event© Account X delle WSOP
Il Day 8 del Main Event WSOP 2026 ha regalato spettacolo puro, eliminando dodici giocatori in un solo giorno per formare il tavolo finale. A pagare il prezzo più alto sono stati alcuni dei nomi più attesi del torneo: Hossein Ensan, Shaun Deeb, Todd Brunson (figlio della leggenda Doyle Brunson). Il vero protagonista è stato Lucas Jumalon, giovane pro americano di 22 anni, capace di ribaltare completamente la classifica con una serie di mani fortunate. Tutti e nove i finalisti hanno già la certezza di un premio minimo di 1 milione di dollari, ma la posta in palio va ben oltre: il vincitore incasserà 10 milioni di dollari e l'ambito braccialetto. Il tavolo finale tornerà in scena il 3 agosto, con la giornata decisiva in programma il 5 agosto a Las Vegas, quando verrà incoronato il nuovo campione del mondo di poker.

I nove del tavolo finale

Lucas Jumalon (USA); Rami Hammoud (Canada); Jamie Shaevel (USA); Greg Mueller (Canada, 3 braccialetti WSOP); Michael Gagliano (USA, 4 braccialetti WSOP); Mario Boos (Francia); Lauri Saaskilahti (Finlandia); Han Feng (USA); Evagoras Evagorou (Cipro). 

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