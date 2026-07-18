Si fermano le WSOP 2026: Hellmuth ad un passo dalla storia

Hellmuth ad un passo dalla storia

Prima della pausa, però, la scena è stata tutta per Phil Hellmuth, arrivato a un passo dal suo 18° braccialetto in carriera nel $5.000 8-Handed No Limit Hold'em. Il Poker Brat si è presentato al tavolo finale da chipleader, davanti a una sala gremita, ma nell'heads-up contro Darren Rabinowitz non è riuscito a completare l’impresa. Hellmuth resta quindi fermo a quota 17 braccialetti, record assoluto nella storia delle WSOP che nessuno è ancora riuscito a eguagliare.

Il ritorno vincente di Kostritsyn

Nel weekend di chiusura da segnalare anche il ritorno alla vittoria di Alexander Kostritsyn, che dopo anni lontano dai tornei live si è aggiudicato il suo primo braccialetto nel $25.000 High Roller H.O.R.S.E., superando in heads-up Ali Eslami.