WSOP, anche Neymar al tavolo verde: ecco come ha giocato

L'ultima immagine di Neymar in maglia verdeoro ai Mondiali di calcio era stata quella delle lacrime dopo l'eliminazione della Seleção agli ottavi contro la Norvegia, una delle serate più dolorose della sua carriera in nazionale. Pochi giorni dopo, però, il fuoriclasse brasiliano ha scelto di voltare pagina in un modo del tutto insolito: si è presentato a Las Vegas per partecipare alle World Series of Poker, il torneo più prestigioso al mondo dedicato al gioco delle carte.

Il torneo

Neymar si è iscritto al 10.000$ 6-Max Championship, uno degli eventi più impegnativi della kermesse, accompagnato da due professionisti brasiliani di caratura internazionale, André Akkari e Rafael Moraes. Gli organizzatori gli hanno anche mostrato da vicino il celebre braccialetto riservato al vincitore del Main Event, il trofeo più ambito del circuito. In gara, l'attaccante del Santos è partito con uno stack di 60.000 chips e ha retto discretamente per diversi livelli, perdendo però pezzi importanti del suo stack in alcune mani chiave: prima un piatto lasciato a un avversario che aveva trovato un set sul river, poi una progressiva erosione delle chips che lo ha portato a circa 45 big blind dopo sette livelli. L'eliminazione è arrivata al nono livello, quando un push con 9-6 di cuori si è scontrato contro l'asso-sette a colore del lettone Vitalijs Korhs, lasciando Neymar senza scampo.

Neymar, che passione per il poker

Nonostante l'uscita di scena in giornata, la prestazione del brasiliano ha raccolto il rispetto dei professionisti presenti al tavolo. Tra questi lo statunitense Faraz Jaka, che ha sottolineato come Neymar abbia giocato bene, riuscendo anche a portare a termine alcuni bluff di qualità, un giudizio che racconta di un approccio tutt'altro che da semplice ospite d’eccezione. Del resto la passione di Neymar per il poker non è una novità: il calciatore partecipa da anni a eventi internazionali e nel 2022 aveva già raggiunto un buon piazzamento, chiudendo al 49° posto in un torneo con oltre 2.200 iscritti. L'episodio di Las Vegas conferma quindi un legame ormai consolidato tra il campione brasiliano e i tavoli verdi, vissuto questa volta come una via di fuga dalla delusione mondiale.