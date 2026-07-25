WSOP 2026 tra record e trend in calo: i numeri dell'ultima edizione

Le World Series of Poker 2026 si chiudono, in attesa solo del vincitore del Main Event, con numeri da capogiro. Per la prima volta nella storia erano in palio 100 braccialetti, e le iscrizioni totali hanno toccato quota 251.899, un nuovo record assoluto. Sul fronte economico, il montepremi complessivo si è fermato a 469.975.059 dollari, con 41 premi individuali sopra il milione, mentre le fee trattenute dall'organizzazione hanno superato i 47 milioni di dollari. A rendere la manifestazione sempre più internazionale è il dato sulle nazionalità: 149 paesi rappresentati, con il Main Event da solo capace di radunare 111 provenienze diverse su 9.208 iscritti. Tra i primi dieci paesi per partecipazione, dietro a Stati Uniti e Canada, spicca la sorpresa Giappone, davanti a Cina, Israele, Germania, Brasile e Messico.
Neymar alle WSOP dopo il Mondiale: ecco come ha giocato
I trend in calo
Non tutto, però, va nella stessa direzione. Il Main Event, pur restando il quarto più partecipato di sempre, conferma un trend in calo: dai 10.112 iscritti del 2024 ai 9.208 di quest'anno, circa il 10% in meno in due edizioni, complice probabilmente anche la flessione del turismo verso gli Stati Uniti. In compenso, cresce la partecipazione femminile, arrivata a 1.475 giocatrici, il 16% del field. In controtendenza anche gli High Roller, quasi tutti in calo di adesioni rispetto al 2025, con il $50k High Roller che è passato da 252 a 167 iscritti.